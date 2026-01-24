Россия может одновременно воевать на Донбассе и атаковать другие страны - детали

Война

Президент России Владимир Путин может иметь проблемы на Донбассе и одновременно стрелять ракетами по другим европейским странам — экс-советник министра обороны Германии.

Об этом сказал бывший советник министра обороны Германии, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью ТСН.ua.

«Его можно только сдержать и ограничить. Позитивный мир с Путиным невозможен, только негативный. Но для его сдерживания европейцы должны иметь соответствующие возможности. Иначе Путин нападет на другую страну в Европе, не на Украину. Он может иметь проблемы на Донбассе и одновременно стрелять ракетами по другим европейским странам. Никто не должен выдвигать аргумент: „Поскольку он не продвигается далеко на Донбассе, он не нападет где-то еще“. Я думаю, что с Путиным возможны оба варианта», — рассказал он.

По его словам, «самое важное то, что со стороны Путина нет доброй воли. Он старик. Он не вернется к миру, чтобы потом делать что? Заботиться о благосостоянии российских пенсионеров? Ему на это безразлично. Он хочет продолжать менять Европу. Ключевая задача для европейцев — победить его в Украине и сдержать от любых дальнейших военных действий».

