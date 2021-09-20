Россия может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое время — Наев

Россия может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое время — Наев

По его словам, ВСУ продолжают усиливать сухопутные и морские границы южных регионов.

Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины растут. Россия может пойти не только на обострение, но может перейти и к реальным боевым действиям в любое удобное для российского руководства время.

Также читайте В ВСУ оценили угрозы возможного полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина

"Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы только усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере. Кроме того, опыт 2014 года свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение, но может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время", — сказал Наев и добавил, что поводом для актуализации данного вопроса является начало работы "Крымской платформы".

В то же время командующий Объединенных сил ВСУ отметил, что на данный момент признаков создания на оккупированном полуострове наступательных группировок войск не обнаружено. Однако, учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором, уточнил Наев и заверил, что ВСУ готовы к реагированию на любые угрозы с крымского направления.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Впрочем, если это действительно произойдет, по мнению украинского лидера, это может стать самой большой ошибкой РФ.

Новости мира: Россия угрожает странам ухудшением отношений из-за участия в "Крымской платформе"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку