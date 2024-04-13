Россия может победить в войне в этом году без захвата новых территорий — BBC

Российские захватчики могут одержать победу в войне против Украины уже в этом году, даже без прорыва фронта и захвата новых территорий.

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Кафиры могут сломать волю украинцев к дальнейшей борьбе, пишет издание BBC.

Издание ссылается на мнение генерала Ричарда Берронса, бывшего командующего Объединенными силами Великобритании, который заявил, что существует "серьезный риск" поражения Украины в войне уже в этом году.

"Украина может почувствовать, что не может победить. [Это случится], когда дело дойдет до вопроса, почему люди должны продолжать сражаться и умирать, чтобы защитить то, что невозможно защитить", — говорит Берронс.

Он заявил, что украинское общество еще не подошло к этой критической точке, однако россияне стремятся воспользоваться затруднительным положением ВСУ, испытывающим острую нехватку вооружений.

Если российская армия сможет где-нибудь прорваться, то это станет мощным ударом по моральному состоянию украинцев.

В свою очередь, старший научный сотрудник аналитического центра Вайтхолл (Британия) Джек Уотлинг заявил, что Россия не стремится занять новые территории, а сломать волю украинцев к сопротивлению, и убедить в этом ее сторонников на Западе.

Уотлинг отмечает, что летнее наступление россиян в любом случае "не приведет к решительному завершению конфликта".

"Самым вероятным результатом будет то, что Россия добьется успехов, но не сумеет прорваться. Она не имеет достаточно больших или хороших сил, чтобы пробить весь путь к реке Днепр, но война обернется в пользу России", — соглашается с аналитиком генерал Берронс.

Напомним, ранее сообщалось, что командир из Чечни объяснил, при каких условиях из РФ можно говорить о конце войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Подоляк назвал две причины, которые дают России стимул продолжать войну.

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