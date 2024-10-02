Россия может похитить еще до 1,5 миллионов украинских детей — Лубинец

Страна-агрессорка Россия сознательно тормозит процесс возвращения украинских детей.
Есть риск, что Россия может похитить еще 1,5 миллиона несовершеннолетних, которые остаются на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что с начала вторжения РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей. По его словам, принудительно перемещенным и депортированным изменяют персональные данные для того, чтобы родные и Родина не смогли их найти и вернуть.
Лубинец рассказал о судьбе интернатных заведений, таких как Олешковский детский дом-интернат, коммунальное заведение Херсонского областного совета, где дети сначала были перемещены на оккупированные территории, а затем депортированы в Россию. А детей из Херсонского областного дома ребенка вообще депортировали в Россию и усыновили без разрешения.
"Нам известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и имеют недостойные условия пребывания. Украина самостоятельно занимается поиском и проверкой места нахождения детей, розыском их родственников и вовлечением в этот процесс семейных форм воспитания. Также наша страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничества между государственными органами для защиты прав детей и их возвращения", — добавил омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что главная проблема в настоящее время состоит в том, что страна-агрессорка сознательно тормозит процесс возвращения наших детей.
Напомним, в Катаре заявили о новой договоренности между Украиной и РФ об обмене детьми.
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