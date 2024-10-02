Россия может похитить еще до 1,5 миллионов украинских детей — Лубинец

Есть риск, что Россия может похитить еще 1,5 миллиона несовершеннолетних, которые остаются на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Также читайте В Киеве задержали еще 4 поджигателей военных авто: подробности

Он отметил, что с начала вторжения РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей. По его словам, принудительно перемещенным и депортированным изменяют персональные данные для того, чтобы родные и Родина не смогли их найти и вернуть.

Лубинец рассказал о судьбе интернатных заведений, таких как Олешковский детский дом-интернат, коммунальное заведение Херсонского областного совета, где дети сначала были перемещены на оккупированные территории, а затем депортированы в Россию. А детей из Херсонского областного дома ребенка вообще депортировали в Россию и усыновили без разрешения.

"Нам известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и имеют недостойные условия пребывания. Украина самостоятельно занимается поиском и проверкой места нахождения детей, розыском их родственников и вовлечением в этот процесс семейных форм воспитания. Также наша страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничества между государственными органами для защиты прав детей и их возвращения", — добавил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что главная проблема в настоящее время состоит в том, что страна-агрессорка сознательно тормозит процесс возвращения наших детей.

Напомним, в Катаре заявили о новой договоренности между Украиной и РФ об обмене детьми.

Новости ТСН 14:00 2 октября. Отход ВСУ из Угледара, расстрел военнослужащих и США пригрозили Ирану

Читайте также: