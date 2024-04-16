Россия может получить от Ирана новый вид оружия: о чем идет речь

Иран передает российским оккупантам 130-миллиметровые снаряды, которыми военные преступники избивают по украинским позициям. В то же время, РФ пытается это скрыть.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так, эксперт обнародовал на своей странице фото артиллерийского снаряда оккупантов. На фото виден 130-миллиметровый боеприпас для пушки корпусной артиллерии М-46.

“Данные пушки производились с 1948 года и имели высокую дальность стрельбы в зависимости от типа боеприпаса. В русской номенклатуре боеприпасов более дальнобойными были 53-ВОФ-482В и 3ВОФ43 с дальностью выстрела 27,5 км. С некоторых пор россия начала снимать с хранения М-46, чтобы добиться с помощью буксированной артиллерии паритета с украинскими арт-системами, передающимися международными партнерами”, – пояснил Александр Коваленко.

Он также добавил, что самое интересное – это то, что этот снаряд не советский, а иранский. Хотя оккупанты пытаются выдать его за китайский.

“То есть Иран, помимо всей другой, на сегодняшний день верифицированной номенклатуры БК (152-мм, 122-мм, 122-мм реактивные снаряды, 120-мм мины) передает России еще и 130-мм снаряды. Отдельно хочу обратить внимание, что Иран имел на вооружении один из самых многочисленных артиллерийских компонентов из М-46 – около тысячи стволов. Поэтому, не исключено, что в перспективе в Россию могут отправиться в некотором количестве и пушки”, — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только при участии и Украины, и России.

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