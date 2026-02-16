Россия может попросить о мире уже в этом году: экс-директор ЦРУ назвал причины

Дэвид Петреус / © Associated Press

Критическое истощение Фонда национального благосостояния и дефицит военного бюджета могут заставить Кремль искать пути к завершению войны уже в этом году. Ситуацию для Москвы усугубляют катастрофические потери личного состава и стремительное развитие украинских дальнобойных систем, которые переносят боевые действия на территорию агрессора.

Такое мнение высказал генерал армии США в отставке, бывший командующий Центральным командованием ВС США и эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью «Укринформу» во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Пока мы не видели никакой искренней готовности со стороны российских переговорщиков или руководства России идти на какие-либо компромиссы», — отметил он, комментируя продолжающиеся мирные переговоры.

По словам Петреуса, всякий раз, когда появляются признаки определенных положительных разговоров, представители российской власти снова подтверждают свои максималистские требования, от которых не отступали.

В то же время, по убеждению американского генерала, ситуация может измениться при усилении давления на российскую военную экономику.

«Можно надеяться, что в какой-то момент россияне пойдут на уступки. Но я не уверен, что это реалистично, пока не будет оказано значительно большее давление на российскую военную экономику, с сокращением доходов, а также с прекращением снабжения Китаем компонентов для российского военно-промышленного комплекса, чтобы Россия нуждалась в прекращении боевых действий так же, как и Украина. И для этого, несомненно, понадобятся дополнительные усилия», — заявил он.

Отдельно бывший директор ЦРУ отметил истощение российского Фонда национального благосостояния, средства которого конвертировались для поддержки военного производства и которые, как прогнозируется, должны иссякнуть уже в этом году.

«Если сложить все это вместе, то, по моему мнению, позже в этом году может появиться перспектива того, что Россия признает: ей необходимо прекращение боевых действий», — сказал он.

Петреус отметил другой фактор: Украина сейчас, похоже, ежемесячно уничтожает или наносит тяжелые ранения примерно такому же количеству российских военных, которое Россия набирает. Это очень, очень значительное достижение! — подчеркнул Петреус.

Экс-директор ЦРУ также обратил внимание на наращивание производства украинских беспилотников и развитие дальнобойных возможностей, в частности, появление крылатой ракеты «Фламинго».

«Кроме того, наращивается производство дронов. В прошлом году Украина произвела 3,5 миллиона беспилотников — это невероятная цифра. В этом году прогноз — 7 миллионов… И теперь еще появляется украинская крылатая ракета „Фламинго“. С расширением ее производства это создаст огромное давление. Она имеет дальность в 3 тысячи километров и мощную боевую часть. Фактически, это большая дальность и более мощная боевая часть, чем у американской крылатой ракеты, возможность передачи которой Украине обсуждалась», — заявил генерал армии США в отставке.

На этом фоне он отметил, что россияне терпят очень большие потери на фронте, и это также будет иметь эффект»: «На линии фронта россияне платят чрезвычайно высокую цену за каждый дополнительный сантиметр священной украинской территории. Я не думаю, что они смогут и дальше платить такую цену, даже если их руководству безразлично по количеству погибших и тяжело раненых».

По словам Петреуса, «Путин должен понимать: он больше не побеждает».

«Проблема в том, что ему очень сложно остановить эту войну из-за тех политических сил, которые он сам разбудил внутри России. Нам нужно ускорить тот день, когда он посмотрит в зеркало и скажет: мы больше не можем продолжать. Российская экономика находится в очень сложном положении. Инфляция растет. Рубль слабеет. Рост будет минимальным, если вообще будет в этом году. А когда средства в Фонде национального благосостояния закончатся, ситуация станет действительно критичной», — заявил бывший директор ЦРУ.

Отметим, потери РФ на фронте с начала полномасштабного вторжения превысили 1,25 млн воинов.