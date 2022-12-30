Россия может попытаться еще раз ударить под Новый год: Зеленский обратился к украинцам

Что бы ни планировали оккупанты, Украина выстоит, говорит президент.

Россия может еще раз атаковать Украину под Новый год, чтобы погрузить страну во тьму, "но мы выстоим".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 29 декабря.

"Дорогие украинцы! Осталось два дня этого года. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать. Но что бы ни планировали они, мы знаем о себя одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное", — сказал президент.

Также он поблагодарил всех защитников Украины.

"Благодарю всех, кто воюет за нашу независимость", — сказал Зеленский.

В четверг, 29 декабря, российские войска массированно обстреляли Украину.

Украинские силы ПВО уничтожили 54 ракеты из 64, которые выпустили оккупанты, и 11 ударных дронов.

По состоянию на этот вечер 20 декабря в результате ударов по энергетической инфраструктуре Украины есть отключение электричества в большинстве областей Украины. Особенно сложно на Киевщине и столице, Львовщине, Одессе и области, Херсоне и области, в Винницкой области и на Закарпатье.

Также в результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракет у оккупантов становится все меньше. "Вместо этого статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан", — отметил он.

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