Россия может попытаться убить руководство Украины до инаугурации Трампа — The Economist

На фоне возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом и усиления российского наступления на фронте эксперты прогнозируют резкое обострение ситуации в Украине.

Россия может попытаться физически ликвидировать украинское руководство к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

"Они попытаются что-то сделать: уничтожить энергосеть, попытаться убить руководство. Следующие три месяца будут ужасными", — предупредил дипломат.

Эксперты связывают возможную эскалацию с желанием Кремля усилить свои переговорные позиции перед инаугурацией Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну через 24 часа после вступления в должность.

Ситуацию усложняет то, что российские войска в последнее время добились определенных успехов на фронте. Украина понесла самые большие территориальные потери с 2022 года — около 620 квадратных километров территории. Путин считает, что его силы побеждают и может попытаться усилить давление на Украину всеми возможными способами.

"Логично, что он будет продвигаться дальше. Но военный успех — дело обманчивое. Вы никогда не можете быть уверены, что произойдет завтра", — прогнозирует анонимный украинский силовик.

С началом зимы Россия уже возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Эксперты ожидают, что эти нападения будут только усиливаться, а террористические действия против руководства государства могут стать частью общей стратегии давления на Киев.

Напомним, по данным мониторингового ресурса Deep State, в октябре 2024 года российские оккупанты захватили около 490 квадратных километров украинской территории, что стало самым большим показателем за 2024 год.

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