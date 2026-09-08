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Россия может ударить новой баллистикой по западу Украины: в ГУР раскрыли планы
Россия готовит баллистические ракеты дальностью до 800 км. В ГУР предупредили о возможных ударах по территории Украины.
До конца года РФ планирует опробовать новый тип баллистического оружия с дальностью до 800 километров и во время этих запусков может попытаться поразить объекты в западных областях Украины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
Планы РФ по испытанию баллистики
По данным военной разведки, РФ стремится производить больше баллистических ракет и увеличить их дальность, чтобы усилить обстрелы и спровоцировать кризис в Украине. Во время испытаний этого оружия целью для ударов может быть выбран именно западный регион.
«По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров», — сообщил Вадим Скибицкий.
Мобилизационные ресурсы и потери врага
В то же время сообщается, что в российской армии не хватает людей: в августе 2026 года РФ потеряла 43 тысячи солдат, а привлекла только 39 тысяч. В течение 2026-2027 годов Москва планирует мобилизовать около 600 тысяч человек, половину из которых уже до конца этого года.
В ГУР отметили, что Россия не отказывается от цели уничтожить украинскую государственность и ведет войну на истощение. По оценкам разведки, российский генштаб считает ужесточение мобилизации единственным путем полностью оккупировать Донбасс и удержать инициативу на фронте.
Угрозы в Черном море, роль Беларуси и призывы к санкциям
Кроме того, среди планов России — блокада Черного моря и использование Беларуси для гибридного давления на границы НАТО.
По данным ГУР, пока признаков формирования российских ударных группировок в Беларуси нет. От прямого втягивания в войну страну сдерживают внутренние опасности, ограниченные военные возможности и экономические трудности. Впрочем, Минск с высокой вероятностью продолжит предоставлять свою территорию для давления на соседние государства и проведения информационно-психологических операций.
Вадим Скибицкий подчеркнул, что действия РФ угрожают всей Европе и призвал союзников усилить санкции, чтобы лишить российский ВПК иностранных деталей для производства дальнобойного оружия.
Война в Украине — последние новости
Напомним, европейские союзники экстренно закупят для Украины дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, чтобы помочь отразить ожидаемые зимние атаки россиян на критическую инфраструктуру.
Этой зимой Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии и прекратить взаимные удары по энергетике. Подобная возможность появилась благодаря переговорам спецпредставителей США с Кремлем.