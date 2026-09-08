Россия может ударить новой баллистикой по западу Украины: в ГУР раскрыли планы

Вадим Скибицкий / © ГУР Минобороны

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До конца года РФ планирует опробовать новый тип баллистического оружия с дальностью до 800 километров и во время этих запусков может попытаться поразить объекты в западных областях Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Планы РФ по испытанию баллистики

По данным военной разведки, РФ стремится производить больше баллистических ракет и увеличить их дальность, чтобы усилить обстрелы и спровоцировать кризис в Украине. Во время испытаний этого оружия целью для ударов может быть выбран именно западный регион.

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«По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров», — сообщил Вадим Скибицкий.

Мобилизационные ресурсы и потери врага

В то же время сообщается, что в российской армии не хватает людей: в августе 2026 года РФ потеряла 43 тысячи солдат, а привлекла только 39 тысяч. В течение 2026-2027 годов Москва планирует мобилизовать около 600 тысяч человек, половину из которых уже до конца этого года.

В ГУР отметили, что Россия не отказывается от цели уничтожить украинскую государственность и ведет войну на истощение. По оценкам разведки, российский генштаб считает ужесточение мобилизации единственным путем полностью оккупировать Донбасс и удержать инициативу на фронте.

Угрозы в Черном море, роль Беларуси и призывы к санкциям

Кроме того, среди планов России — блокада Черного моря и использование Беларуси для гибридного давления на границы НАТО.

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По данным ГУР, пока признаков формирования российских ударных группировок в Беларуси нет. От прямого втягивания в войну страну сдерживают внутренние опасности, ограниченные военные возможности и экономические трудности. Впрочем, Минск с высокой вероятностью продолжит предоставлять свою территорию для давления на соседние государства и проведения информационно-психологических операций.

Вадим Скибицкий подчеркнул, что действия РФ угрожают всей Европе и призвал союзников усилить санкции, чтобы лишить российский ВПК иностранных деталей для производства дальнобойного оружия.

Война в Украине — последние новости

Напомним, европейские союзники экстренно закупят для Украины дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, чтобы помочь отразить ожидаемые зимние атаки россиян на критическую инфраструктуру.

Этой зимой Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии и прекратить взаимные удары по энергетике. Подобная возможность появилась благодаря переговорам спецпредставителей США с Кремлем.

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