Россия может ударить по водоснабжению: какие города оказались под угрозой

Вода / © pixabay.com

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Украинские власти предупреждают о возможных попытках российских войск атаковать объекты критической водной инфраструктуры, в частности в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе. Специалисты и представители коммунальных предприятий отмечают, что, несмотря на угрозы, системы имеют определенный запас прочности, а города уже нарабатывают планы действий в случае возникновения критических ситуаций, опираясь на опыт Николаева.

Об этом пишет Радио Свобода.

РФ планирует атаковать водоснабжение Украины — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Россия готовит операции против систем водоснабжения Украины. В частности, 3 апреля он отмечал, что российские войска преследуют цель бить по насосным станциям, дамбам и мостам, призвав усилить защиту объектов инфраструктуры.

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Член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк также подтвердил опасность для столицы и других крупных городов.

«Их интересует водоснабжение в городах-миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков… Города-миллионники они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности подавать воду и делать водоотвод», — отметил парламентарий.

Кроме того, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире «Киев24» предупредил о планах врага лишить Киев водоснабжения и отметил необходимость готовности горожан к такому сценарию.

Возможно ли загрязнение воды?

Несмотря на опасения попадания сточных вод в систему водоснабжения, эксперты успокаивают. Дмитрий Новицкий, президент ассоциации «Укрводоканалекология», отмечает, что системы водоснабжения и водоотвода принципиально разобщены, а сами объекты имеют резервные возможности.

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«Паника, которую сеют отдельные депутаты, безответственна», — заявил Дмитрий Новицкий в комментарии Радио Свобода.

Он пояснил, что даже мощный удар по станции не приведет к критической остановке, а сценарии реагирования, в том числе снижение давления, уже разработаны.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также считает физически невозможным одновременное прекращение подачи воды по всему городу из-за атаки на один объект. Однако допускает временные перебои по причине повреждения энергетической инфраструктуры, как это уже происходило ранее.

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Готовность городов и опыта Николаева

Власти и коммунальщики укрепляют защиту водных объектов. Они устанавливают генераторы на случай отключения света, накапливают запасные детали и ищут альтернативные источники воды.

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Эксперты советуют последовать примеру Николаева, который после разрушения водопровода в 2022 году смог наладить поставки воды другими способами. В местном водоканале советуют другим городам не ждать беды, а готовиться заранее: искать разные источники воды, строить скважины у критически важных объектов и объяснять людям, почему важно всегда иметь дома запас воды.

Рекомендации для населения

Эксперты советуют жителям городов подготовиться к возможным перебоям, в частности:

иметь дома запас воды: 5 литров питьевой и 10-15 литров технической на человека в сутки;

изучить карту бюветов в своем районе;

жителям многоквартирных домов — рассмотреть установку инверторов с системами хранения энергии для обеспечения работы насосов при выключении электроэнергии.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что новые цели РФ для атак — не объекты энергетики. Летом россияне планируют избивать по логистике, а также системе водоснабжения.

Ранее мы писали, что повреждение системы водоснабжения может превратиться в одну из основных летних угроз жителям Киева.

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