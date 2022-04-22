Россия может устроить провокации на Пасху: СБУ призывает украинцев оставаться дома

Россия может устроить провокации в Украине на Пасху, 24 апреля. Верующих призывают быть особенно бдительными и воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Украинцев предупредили: российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

"Таким образом, РосСМИ уже готовят основы для провокаций со стороны армии РФ. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений".

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Гражданам следует учитывать, что в Украине идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов.

"В связи с этим рекомендуем верующим воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Также просим соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями каждого региона", — говорится в сообщении.

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