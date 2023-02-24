Россия может выждать и нанести удар, когда все вроде бы выдохнут: Гуменюк о новой вероятной атаке РФ

Россия ищет новую тактику, наблюдает за реакцией украинцев и знает, что мы сосредоточены на датах 23-24 февраля. Поэтому РФ может выждать этот период и нанести удар, когда все вроде бы выдохнут, говорит Гуменюк. В то же время, ракетный обстрел и атака "шахедами" в течение дня — не исключены.

Пока что российские ракетоносители в Черном море не зафиксированы, что может свидетельствовать об их подготовке к ударам. Враг способен на провокации как в годовщину вторжения, так и после 24 февраля. Сейчас оккупанты ищут новую тактику и наблюдают за реакцией украинской стороны на их провокации.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Критических изменений не произошло, хотя корабельная группировка врага уменьшилась еще на одну единицу. Они заходят в пункты базирования для того, чтобы укрываться от шторма, шторм некритичен, но все же есть. И это говорит о том, что наблюдать за надводной обстановкой будем еще внимательнее, поскольку уже в течение нескольких суток ракетоносителей на службе в Черном море не зафиксировано. Это может свидетельствовать об их подготовке в пунктах базирования для того, чтобы снаряженными выйти на выполнение боевой работы", — сказала она.

Также Гуменюк добавила, что силы обороны не зафиксировали критической активности вражеской авиации в своей зоне ответственности. "Но видим, что обстановка развивается, и накануне враг достаточно активно применял, в частности, и авиацию для разведки, и беспилотную авиацию для сбора данных вдоль линии фронта", – сказала она.

По словам Гуменюк, враг отслеживает не только действия сил обороны, но и реакцию украинской стороны на то, как он действует.

"Мы говорим о том, что, не наблюдая активности в море, мы можем сказать, что они выискивают новую тактику. Вполне вероятно и применение "шахедов" в течение дня, совершенно не исключена и ракетная атака. Кроме того, можем сказать, что осознавая, что мы сосредоточены на датах 23-24 февраля, враг может выждать этот период и нанести удар, когда все вроде бы выдохнут", – отметила спикер.

Гуменюк призвала украинцев быть начеку и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Атаки врага ожидаются 24 февраля, они будут такими же, как и раньше.

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