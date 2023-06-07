Россия может взорвать другие украинские ГЭС: полковник СБУ назвал циничную цель врага

Если вывести из строя ГЭС, будет сложно обеспечить Украину постоянной электроэнергией, пояснил он.

Полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может попытаться взорвать другие ГЭС, чтобы заставить Украину отключить АЭС.

Такое мнение он высказал для 24 канала.

"Мы же понимаем, какую роль играет гидрогенерация: охлаждение, стабилизация напряжения. Это очень важно. Атомные электростанции постоянно подают какое-либо напряжение, которое нужно периодически добавлять или уменьшать с помощью таких меньших генераций как ГЭС и ТЭС", — пояснил он.

Костенко объяснил, что если вывести из строя ГЭС, то будет сложно обеспечить Украину постоянной электроэнергией.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Напомним, 7 июня британская разведка предупредила жителей южных областей о новой природной беде - наводнения, которое может возникнуть из-за разрушения конструкции Каховской ГЭС из-за подрыва оккупационных войск. Наводнения могут появиться в ближайшие дни.

Тем временем издание The Guardian опубликовало новые спутниковые снимки затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС Херсонщины. На кадрах видно за погруженные в воду дома и здания. На многих из них видны только крыши.

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