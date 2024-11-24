Россия может забрать под свой контроль Донецкую область: военный назвал дату

Согласно картам DeepState, складывается очень напряженная и угрожающая ВСУ.
Армия РФ продвигается и происходит это довольно быстро. Вероятно, оккупанты к зиме полностью заберут под свой контроль Донецкую область.
Об этом сказал и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий "Дыра" Деркач.
"Дальше, возможно, какие-то переговоры. В соцсетях многие говорят, что будет заморозка. Я в это стараюсь не вмешиваться. У меня есть мои задачи, моя работа, я имею все свои силы и ресурсы направлять туда. Чтобы меня не демотивировали плохие новости" в политике или еще где-то",
По мнению бойца, врага нужно остановить поближе, чтобы не пришлось потом воевать в центре или на западе Украины.
Раньше говорилось, что на Покровском направлении враг постепенно продвигается. Оккупанты в большинстве своем держатся в основном железной дороги, ориентируясь на захват окружающих ее населенных пунктов. До города остается около 5,5 километров.
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