Россия может забрать под свой контроль Донецкую область: военный назвал дату

Армия РФ продвигается и происходит это довольно быстро. Вероятно, оккупанты к зиме полностью заберут под свой контроль Донецкую область.

Об этом сказал и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий "Дыра" Деркач.

"Дальше, возможно, какие-то переговоры. В соцсетях многие говорят, что будет заморозка. Я в это стараюсь не вмешиваться. У меня есть мои задачи, моя работа, я имею все свои силы и ресурсы направлять туда. Чтобы меня не демотивировали плохие новости" в политике или еще где-то",

По мнению бойца, врага нужно остановить поближе, чтобы не пришлось потом воевать в центре или на западе Украины.

Раньше говорилось, что на Покровском направлении враг постепенно продвигается. Оккупанты в большинстве своем держатся в основном железной дороги, ориентируясь на захват окружающих ее населенных пунктов. До города остается около 5,5 километров.

Читайте также: