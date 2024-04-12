Россия может захватить Часов Яр из-за нехватки ПВО у ВСУ

Украине приходится выбирать между защитой городов в тылу и прикрытием активных районов на передовой.

Главной причиной активизации российской авиации, сбрасывающей авиабомбы на позиции сил ВСУ, стал дефицит систем противовоздушной обороны.

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В отчете Института изучения войны указывается, что это может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.

Аналитики сослались на интервью главы МИД Дмитрия Кулебы, в котором он заявил, что ВСУ нужны ЗРК Patriot для защиты населенных пунктов и прифронтовых территорий от баллистических ракет.

Эксперты отметили, что регулярные удары России вынудили украинское руководство выбирать между защитой городов в тылу и прикрытием активных районов на передовой.

Аналитики пишут, что РФ пользуется ослабленной ПВО Украины, пытаясь разрушить энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины. В то же время, российские войска используют авиацию для ударов по позициям ВСУ, чтобы медленно, но продвигаться вперед.

"ISW продолжает оценивать, что разреженное и непоследовательное покрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствовало интенсификации российских ударов управляемыми и неуправляемыми планерными бомбами, которые войска РФ тактически использовали во время захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года и которые, как представляется, вновь применяют во время сделок возле города Часов Яр", — говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министры Нидерландов, Дании и Чехии обсудили варианты поставок дополнительных систем ПВО Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может получить от Польши советские ракеты для ПВО.

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