"Россия мстит за Херсон": Зеленский о беспощадных обстрелах оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский в первую годовщину освобождения Херсона от оккупантов обратился к украинцам. Он отметил, что РФ мстит за свободу, обстреливая мирные города.

"Россия весь этот год мстит за свободу Херсона и другим нашим освобожденным городам. Обстрелы каждый день, бомбы, артиллерия, ракеты. Только со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро — почти 40 дронов и ракет. Баллистика против Киева, дроны и ракеты против Одесчины, Харьковщины — сознательные издевательства от врага каждый день. Но ни дня нашего отчаяния. Никто из нас не должен пренебрегать тем, что за враг против нас. Украина знает, что враг не слабый, прожорливый, но Украина умеет его преодолевать", — отметил президент.

По его словам, Украина возвращается, потому что "мы знаем нашу цель".

"Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели. Я благодарю всех, кто сейчас в Херсоне работает для защиты наших людей! Спасибо всем, кто дерется на левобережье Херсонщины ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинскую жизнь!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Вечером 10 ноября российские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Одесчины.

Из-за удара по дачному кооперативу ранения получили трое гражданских. Женщину 96 лет с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Повреждены дома, авто, хозяйственные постройки.

Прокуроры документируют последствия. Они начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Кроме того, в годовщину освобождения Херсонщины оккупанты беспощадно обстреляли освободившуюся территорию. Больше об этом читайте в новости.

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