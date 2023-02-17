Россия на годовщину вторжения может нанести удар: Ермак обратился к украинцам

Агрессорка Россия на годовщину вторжения в Украину может нанести удар. В Офисе президента отмечают, что готовы к разным сценариям.

Об этом сообщил в своем Telegram руководитель ОП Андрей Ермак.

Ермак советует гражданам слушать воздушные силы. Он отмечает, что все будет Украина.

"24 февраля мы готовы к разным сценариям. Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", — говорится в сообщении.

"Сюрпризы" России до 24 февраля

Аналитики Института изучения войны считают, что к годовщине вторжения в Украину кафиры могут нанести еще одну серию ракетных ударов по всей Украине. Ведь реальный военный успех "продолжает ускользать" от них.

Военный эксперт Петр Черник прогнозирует, что Россия до 24 февраля может прибегнуть к диверсиям в Украине или других странах Европы. Кроме того, по его мнению, " до 24 февраля будет еще одна ракетная атака".

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк говорит, что пытаются накопить достаточный объем ракет, который используют для массированного трехволнового каскада. В частности, чтобы в годовщину вторжения в Украину показать, что у них еще есть "порох в пороховнице".

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что российское командование уже начало подготовку к 24 февраля. По его словам, может быть "и волна ракетных ударов и информационно-психологическая операция".

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