Россия на оккупированных территориях выдает фейковые паспорта, пригодные лишь для участия в псевдореферендумах

Россия пытается как можно быстрее паспортизировать население временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей, однако выдает фейковые документы.

С помощью такого паспорта, который Россия выдает по упрощенной процедуре, нельзя получить никакие социальные выплаты. Однако участие в псевдореферендумах по такому документу доступно.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Россия пытается как можно быстрее паспортизировать население ВОТ Херсонщины и Запорожья, однако, оказывается, даже на территории страны-агрессора этот "паспорт" не считается полноценным документом", — говорится в сообщении.

В ЦПИ объясняют, что такие ограничения обусловлены тем, что на ВОТ Украины "паспорта" Россия выдает по упрощенной процедуре.

"В итоге "паспорт", выданный на ВОТ, не дает украинцам таких же законных прав, что есть у русских", — говорят в ЦПИ.

Так, украинцы, которым вручили российский паспорт, не могут оформить и получать социальные выплаты и пенсию. Кроме того, в паспорте не указывается прописка. Не предусмотрены и выплаты в случае гибели в результате принудительной мобилизации

"Единственное, для чего выдается этот "паспорт", — участие в голосовании на выборах России с избранием "правильного" кандидата", — подчеркивают в ЦПИ.

Напомним, министры стран Европейского союза обсудят запрет выдачи шенгенских виз россиянам, вероятно, уже в конце этого месяца.

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