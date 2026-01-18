- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия на Слобожанщине пытается создать буферную зону
Россия пытается использовать инженерные сооружения для атаки, однако все попытки безрезультатны.
Российские войска пытаются создать так называемую «буферную зону» на Слобожанском направлении, однако украинские военные полностью контролируют ситуацию.
Об этом рассказал спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Украины Вадим Карпьяк в эфире телеканала "Мы-Украина«.
«Важно понимать, что хотят здесь россияне на этом направлении. Они хотят создать так называемую буферную зону в нашей операционной зоне. А мы им не даем это сделать», — заявил Карпьяк.
По его словам, российские планы на этом направлении частично известны украинским военным, частично — понятны. «И наша задача сейчас — не дать им создать эту буферную зону», — добавил спикер.
Он сообщил, что противник постоянно пытается проводить штурмовые действия. «Например, вчера они в направлении населенного пункта Мирополье старались, обнаружили эти попытки штурма, снова нанесли огневое поражение, как это называется. Соответственно, они снова откатились», — сказал Карпьяк.
Спикер также отметил, что россияне пытаются использовать газовую трубу для приближения к линии фронта. «Буквально на прошлой неделе мы сообщали о том, что 18 двухсотых у них за полчаса, потому что они через эту трубу пытаются высаживаться, а точка выхода из трубы под нашим контролем», — подчеркнул он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в течение дня и вечера Россия провела ряд атак на Сумской район, применяя управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. В результате этих обстрелов пострадали гражданские жители и повреждены важные объекты инфраструктуры.