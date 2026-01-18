Россия на Слобожанщине пытается создать буферную зону

Российские войска / © Associated Press

Российские войска пытаются создать так называемую «буферную зону» на Слобожанском направлении, однако украинские военные полностью контролируют ситуацию.

Об этом рассказал спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Украины Вадим Карпьяк в эфире телеканала "Мы-Украина«.

«Важно понимать, что хотят здесь россияне на этом направлении. Они хотят создать так называемую буферную зону в нашей операционной зоне. А мы им не даем это сделать», — заявил Карпьяк.

По его словам, российские планы на этом направлении частично известны украинским военным, частично — понятны. «И наша задача сейчас — не дать им создать эту буферную зону», — добавил спикер.

Он сообщил, что противник постоянно пытается проводить штурмовые действия. «Например, вчера они в направлении населенного пункта Мирополье старались, обнаружили эти попытки штурма, снова нанесли огневое поражение, как это называется. Соответственно, они снова откатились», — сказал Карпьяк.

Спикер также отметил, что россияне пытаются использовать газовую трубу для приближения к линии фронта. «Буквально на прошлой неделе мы сообщали о том, что 18 двухсотых у них за полчаса, потому что они через эту трубу пытаются высаживаться, а точка выхода из трубы под нашим контролем», — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение дня и вечера Россия провела ряд атак на Сумской район, применяя управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. В результате этих обстрелов пострадали гражданские жители и повреждены важные объекты инфраструктуры.