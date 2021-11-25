Россия начала активно перебрасывать свои войска и технику в Крым — Bloomberg

Россия начала активно перебрасывать свои войска и технику в Крым — Bloomberg

Войска и техника прибывают в оккупированный Крым от 15 ноября.

Российская Федерация с прошлой недели активно перебрасывать войска в оккупированный Крым в рамках крупномасштабной эскалации на границе с Украиной.

Об этом сообщает Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.

По информации издания, войска и техника прибывают в оккупированный Крым от 15 ноября. Перемещение российских военных в полуостров Крыма произошло после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область России. Ссылаясь на данные разведки, сообщается, в Крым отправили 34-ю мотострелковую бригаду и 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизии. Как ранее сообщали аналитики из Conflict Intelligence Team, именно танки Т-72Б3 последней были замечены на видео в поезде, направлявшемся в Крым.

Как пишет издание, американская разведка заявляет, что "готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута по меньшей мере не раньше, чем в начале следующего года".

Как сообщало ранее издание Bloomberg, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест. Согласно материалу собранные данные свидетельствуют, что российские войска могут зайти в Украину из Крыма, востока и Беларуси.

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