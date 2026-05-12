Россия начала атаки жилых домов новыми "неуправляемыми" дронами: чем опасна новая тактика Кремля

Новый дрон-камикадзе БМ-35 РФ / © Минобороны Украины

Российские войска используют ударные беспилотники БM-35 и БM-70 для нанесения ударов по жилым домам.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

Целями становятся многоэтажки.

Советник Министерства обороны Украины по вопросам оборонных технологий, эксперт по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов 10 мая сообщил, что российские войска используют беспилотники БM-35 и БM-70 для ударов по большим стационарным целям, таких как жилые дома в Сумах, Краматорске и других городах, из-за невозможности для ударов по движущимся целям.

Технические особенности и сложность перехвата дронов серии БM

Бескрестнов отметил, что дроны БM достигают скорости 200 километров в час у земли и в результате становятся неуправляемыми. Бескрестнов добавил, что российские войска управляют дронами BMW со станций, расположенных на крышах многоэтажных зданий не менее 15 километров от линии фронта.

Бескрестнов заявил, что украинские войска испытывают нехватку систем радиоэлектронной борьбы, подавляющих аналоговые видеопотоки на дронах БM, поскольку украинским войскам трудно заглушать видеопотоки с помощью существующих систем, а направленные системы радиоэлектронной борьбы не способны подавлять их на расстоянии «десятков километров».

ISW впервые зафиксировало сообщение об использовании российскими войсками ударных дронов БM-70 10 мая.

Россия модифицировала ракеты Х-101: что изменилось

Кремль радикально модифицировал ракеты Х-101, превратив их в инструмент тотального уничтожения гражданской инфраструктуры: теперь они несут зажигательные элементы и усиленную взрывчатку.

С начала полномасштабного вторжения Россия разработала четыре модификации крылатой ракеты Х-101. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные Министерства обороны Украины. Главная цель окупантов — обойти украинскую ПВО и нанести максимальные разрушения при ударах по городам.

Двойная боеголовка и «термитные» шарики

Согласно отчету МОУ от 11 мая, враг пошел на уменьшение дальности полета ракет Х-101, чтобы за счет топливных баков увеличить боевую часть. Теперь ракета несет вторую боеголовку, что делает попадание в жилые дома или инфраструктуру вдвое разрушительнее.

Особую опасность представляют следующие нововведения:

Кассетная боевая часть с цирконием: некоторые модификации оснащены кассетными элементами с циркониевыми шариками. При ударе они загораются и поддерживают длительное горение, что приводит к масштабным пожарам, которые крайне трудно потушить в условиях городской застройки.

Усиленная взрывчатка: Россия начала использовать новый тип взрывчатого вещества, который на 30–40% мощнее предыдущих образцов.

Защита от РЭБ: модернизированы системы наведения и способы противодействия радиоэлектронной борьбе.

Производство «из колес» и износ авиации

Несмотря на модернизацию, украинская ПВО демонстрирует высокую эффективность: с января 2026 сбито 88% выпущенных ракет типов Х-101, Х-55 и Х-555.

Интересно, что Россия изменила логистику: компоненты накапливаются месяцами, но финальная сборка ракет проходит непосредственно за две недели до пуска. В то же время интенсивные атаки истощают стратегическую авиацию РФ. За один вылет с аэродрома «Украинка» в Каспийское море двигатели бомбардировщика Ту-160 теряют до 8% своего ресурса. Из-за износа самолетов Ту-95МС они теперь вынуждены нести только по две ракеты вместо шести.

