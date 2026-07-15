Россия начала атаковать АЗС вдали от фронта: «прилет» в одной из тыловых областей, есть раненые

Спасатели / © Associated Press

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Российская армия начала атаковать АЗС уже даже в тыловых регионах Украины — утром 15 июля россияне нанесли удар по станции в Житомирской области.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Враг продолжает терроризировать северные районы области. Сегодня утром под удар попала одна из АЗС в Малинской общине», — говорится в сообщении.

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По данным местных властей, сейчас известно о двух пострадавших. На месте прилета работают спасатели и работники специальных служб.

Атака на заправку на Житомирщине. / © Виталий Бунечко / Facebook

Атака на АЗС в прифронтовых областях — последние новости

Российская армия усилила атаки беспилотниками по украинским автозаправочным станциям. За последние несколько недель под ударами оказались уже более 200 АЗС. В то же время эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин уверяет, что угрозы дефицита горючего в Украине пока нет.

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать приграничные районы Черниговской области, превращая их в непригодную для жизни территорию. Из-за постоянных обстрелов жизнь там становится все сложнее: жители регулярно остаются без электро- и водоснабжения. На фоне обострения ситуации в пограничных общинах Черниговщины уже неделю длится обязательная эвакуация населения.

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