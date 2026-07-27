Россия начала бить по-новому: Игнат раскрыл опасное изменение тактики РФ

Взрывы. / © Associated Press

Реклама

Войска РФ в последнее время изменили тактику ракетных атак – они заметно чаще используют баллистику, чем крылатые ракеты. За последнюю неделю было зафиксировано более 50 запусков ракет, следующих за баллистической траекторией.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, обломки ракет с недавними датами производства свидетельствуют о том, что у России есть определенные трудности с накоплением запасов вооружения и не может неограниченно наращивать производство.

Реклама

Игнат отметил: ранее россияне применяли гораздо больше крылатых ракет, однако в настоящее время доля баллистических средств в российских атаках заметно выросла. Речь идет о таких ракетах, как "Искандер-М", С-400, а также "Цирконы".

Россияне тоже начинают испытывать трудности, поскольку Силы обороны наносят удары не только по НПЗ, но и по предприятиям с технологиями, производящими компоненты для ракет.

Тактика РФ - что нового

Представитель ПС отмечает, что Россия пытается изменить время нанесения ударов, чтобы «достичь внезапности» — застать украинские силы обороны врасплох и сократить время на подготовку к отражению атак.

«Это изменение в сутки временных рамок, когда все привыкают, что баллистика летит, допустим, ночью с 2:00 до 4:00, примерно такое время наибольшее они используют. Нанося удары утром, например, в 9:00 или в 12:00, враг пытается таким образом достичь определенных целей — именно внезапностью нанесения ударов», — объяснил Игнат.

Реклама

В то же время тактика России с применением ударных беспилотников остается неизменной — оккупанты каждый день и каждую ночь атакуют Украину дронами типа «Шахед», добавил спикер.

Напомним, ранее Игнат заявлял о том, что реактивные беспилотники могут развивать скорость до 600 км/ч. Из-за таких характеристик крупнокалиберные пулеметы уже не являются эффективным средством борьбы с реактивными дронами.

Советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш» сообщил, что «Шахеды» начали сбрасывать боеприпасы с таймером отложенной детонации. Взрыв может произойти в промежутке от 24 часов до пяти суток. Один БпЛА способен переносить до 22 таких элементов, которые сбрасываются через специальный люк.

Новости партнеров