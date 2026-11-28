Атака российских дронов / © ТСН.ua

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Россия начала применять тактику энергетической осады крупных украинских городов, пытаясь не только уничтожить внутреннюю генерацию, но и перерезать связи регионов с общей энергосистемой. Такой подход уже применяется против Киева, Днепра и Одессы, а впоследствии атаки по аналогичному сценарию могут распространиться на другие города.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии телеканалу «Киев24».

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По словам эксперта, российские террористы выбирают конкретный крупный населённый пункт и в течение длительного времени — от одной до нескольких недель — атакуют его энергетическую инфраструктуру. Сначала под удар попадают объекты внутренней генерации, после чего противник переключается на энергетическое кольцо вокруг города.

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В качестве примера Омельченко привёл Киев, где российские удары вывели из строя Трипольскую ТЭС и значительную часть генерирующих мощностей крупных столичных теплоэлектроцентралей.

«Практически вся существовавшая внутренняя генерация выведена из строя, там осталось лишь какое-то ничтожное количество», — отметил он.

После уничтожения генерирующих мощностей противник наносит удары по подстанциям за пределами города, которые обеспечивают его связь с крупными источниками электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины.

«И таким образом, с помощью такой тактики энергетической осады, пытаются полностью лишить электроснабжения целый регион», — пояснил эксперт.

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Новая тактика России против Днепра и Одессы

Омельченко подчеркнул, что аналогичный подход Россия сейчас применяет и против Днепра, а в Одессе также прослеживается такая стратегия. По его мнению, впоследствии противник может распространить тактику энергетической осады на другие украинские города.

Такой сценарий предполагает не только масштабные повреждения энергетических объектов, но и создание условий, при которых восстановление электроснабжения становится значительно сложнее.

Постоянные атаки затрудняют проведение ремонтных работ

Отдельной проблемой, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова, являются систематические атаки на ремонтные бригады и объекты, где ведутся восстановительные работы.

Когда регион фактически отрезан от основных источников генерации, а внутренние мощности разрушены, восстановление электроснабжения зависит от ремонта поврежденных сетей и подстанций. В то же время из-за постоянных атак беспилотников энергетики вынуждены прерывать работы и укрываться в убежищах, что задерживает восстановление.

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«Энергетики вынуждены сидеть в бомбоубежищах, потому что это очень опасно для жизни. Поэтому эти ремонтные работы задерживаются, а регионы остаются без электроэнергии», — подчеркнул Омельченко.

По его словам, в результате такой тактики отдельные регионы могут оставаться без электроэнергии в течение нескольких дней, что, в частности, уже наблюдается в Днепре.

Удары по энергетике крупных городов — последние новости

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Киеве прогремели взрывы после атаки российских дронов. В столице произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений.

В тот же день в Пересыпском районе Одессы во время воздушной тревоги произошло отключение электроэнергии. В ДТЭК предупредили, что из-за аварийной ситуации возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры, от которых зависит жизнедеятельность города.

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