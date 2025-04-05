Россия начала массированную атаку: чего следует опасаться украинцам

Кремль / © Associated Press

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В начале апреля Россия начала массированную информационную атаку против Украины. Украинскому обществу и мировой общественности российские спецслужбы пытаются навязать мнение, что Киев не желает вести переговоры о завершении войны.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

«Таким образом, Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону, одновременно формируя фальшивый образ “миротворца“, который якобы готов договариваться — но не с действующей властью», — говорится в сообщении.

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В СВР предупредили, что подобные нарративы распространяют российские государственные и аффилированные медиа — газета.ru, sputnik, «ведомости», «военное обозрение».

Кроме того, украинцам следует опасаться навязчивых сообщений, проникающих в украинское информационное пространство через анонимные Telegram-каналы, псевдопатриотические TikTok-аккаунты, YouTube-контент, имитирующий мнение украинских военных или «независимых экспертов».

«Чтобы придать кампании масштабности, прокси-ресурсы перепочивают одни и те же месседжи в разной интерпретации: в виде авторских колонок, фейковых интервью, “аналитических“ блогов, графики и видео в соцсетях. Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая действительно срежиссирована единственным центром — в Кремле». — предупредили в украинской разведке.

В СВР добавили, что Россия также пытается проникнуть в мировое информационное пространство, чтобы сформировать впечатление, что «усталость от Украины» стала общей тенденцией, и таким образом оказать внешнее давление на Киев.

Для этого она привлекает иностранные прокси-медиа, которые используются под видом независимых источников. Среди них — Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L’AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие.

Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы об «отсутствии демократии в Украине», о том, что «Запад разочаровался в Киеве» и «мир возможен только после смены украинского правительства».

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что Россия активно расширяет подразделения информационно-психологических спецопераций (ИПСО) в своих вооруженных силах.