Россия начала новое масштабное наступление на Донетчине: оценка от ISW

Российские войска, вероятно, перешли в активную фазу ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года. Основные усилия сосредоточили на прорыве так называемого крепостного пояса Украины в Донецкой области.

Об этом пишет ISW .

Что известно о подготовке РФ к новому наступлению

По данным украинских военных, противник значительно активизировал боевые действия на Лиманском направлении. Основная цель — продвижение в сторону Славянск с северо-востока, что может создать условия для дальнейшего наступления также с востока и юго-востока.

Как сообщили в 3-м армейском корпусе и Объединенной оперативной группировке сил, 19 марта российские подразделения совершили масштабный механизированный штурм численностью в батальон. В наступлении участвовали силы 1-й гвардейской танковой армии и 20-й общевойсковой армии РФ.

Оккупанты действовали сразу на семи направлениях, привлекая более 500 пехотинцев, десятки единиц бронетехники, а также более 100 единиц легкой мобильной техники — мотоциклов, багги и вездеходов. Такой масштаб атаки значительно превышает интенсивность большинства предыдущих наступлений РФ за последние месяцы.

Украинские военные отмечают, что Лиман является ключевым опорным пунктом на пути к Славянску. В случае его потери враг может использовать город в качестве плацдарма для дальнейшего наступления также на Краматорск.

Российские силы также изменяют тактику: вместо классических механизированных колонн они все чаще применяют рассредоточенные атаки по разным направлениям. Это позволяет им усложнять работу украинской обороны, в частности, систем беспилотного наблюдения.

Кроме того, зафиксирован рост количества авиаударов и атак дронами. Россия активно использует управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы, пытаясь уничтожить логистику и оборонные возможности украинских сил перед наземными операциями.

В то же время противник готовит почву для наступления и с юга - на Краматорском и Константиновском направлениях. По словам представителя ВСУ Дмитрия Запорожца, российские войска усиливают штурмы, опрокидывают личный состав, технику и наращивают интенсивность артиллерийских и авиационных ударов.

Особую активность враг проявляет в районе Временного Яра, откуда увеличивает количество ударов дронами по украинским позициям и логистическим маршрутам.

"Российские войска усиливают наземные штурмы и удары, а перемещение тяжелой техники и войск к линии фронта, вероятно, направлено на создание условий для весенне-летнего наступления 2026 года и расширение наземных операций с юга от крепостного пояса", - отмечают аналитики.

В целях подготовки к наступлению армия РФ. продолжают они, проводит кампанию воздушного перехвата на южном крае «пояса крепостей», нанося удары по основным украинским наземным линиям связи в этом районе и населенным пунктам в непосредственной близости от Краматорска.

Ситуация на фронте — последние новости

Российские войска захватили село Платоновка в Бахмутском районе Донецкой области. Оккупанты также продвинулись вблизи Розниковки на Бахмутском направлении. Зафиксировано продвижение врага в Закотном районе в Краматорском районе, в частности в пределах населенного пункта. В этих направлениях продолжаются активные боевые действия, ситуация остается сложной. Украинское командование предупреждает, что РФ готовится к продолжительной войне и планирует масштабное пополнение армии.

Контратаки ВСУ на Запорожском направлении позволили стабилизировать ситуацию на фронте и замедлить продвижение российских войск. Украинские силы ликвидировали плацдармы РФ у реки Гайчур и выровняли линию боевого столкновения, что снизило темпы наступления врага на 1-2 месяца. Несмотря на это, российское командование может изменить направление атак и сосредоточить усилия в районе Орехова и близлежащих населенных пунктах.