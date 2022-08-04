Россия начала новый этап информационной войны против Украины

В информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Цель этого нового этапа специальных информационных кампаний РФ - посеять панические настроения среди украинцев.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

"Используя, в частности, теракт в Оленовке, враг находит поводы для постоянного информационного террора и запугивания. У него есть задача дестабилизировать и деморализовать украинское общество", - отмечают в КШППВ.

Враг распространяет недостоверную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны.

Координационный штаб по обращению с военнопленными призывает соблюдать информационную гигиену. Украина делает все возможное для возвращения пленных, их обмена, а также розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, оккупанты пытались прорваться на Харьковщине, но получили "на орехи" от ВСУ.

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