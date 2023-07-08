Россия начала подготовку к боям в Крыму — Military Media Center

Российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям во временно оккупированном полуострове Крым.

Об этом информирует Military Media Center.

В сообщении указывается, что оккупационные войска готовятся отражать наступление украинских сил на полуострове.

"В целях отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", — говорится в сообщении.

Также в Military Media Center заявили, что российские захватчики усиливают защиту крымских перешейков.

"В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на предотвращении атак на свои корабли и пункты базирования флота", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированный город Керчь на Крымском полуострове прибыл большой десантный корабль ВМФ России. Он должен перевозить автомобили российских туристов в порт Кавказ в случае ухудшения ситуации с пробками на Крымском мосту.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что для того, чтобы ВСУ уволили Крым до конца лета, Украине нужно уже сейчас предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

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