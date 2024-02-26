Россия начала строить новую железную дорогу из Мариуполя в Крым: спутниковые фото

Новую железную дорогу могут присоединить к железной дороге "Бердянск – Токмак", предполагают журналисты центра.
Россия начала строительство участка новой железной дороги из Мариуполя, с помощью которой запланировала соединить Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.
Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков аппарата Европейского космического агентства от 25 февраля 2024 г., пишет Центр журналистских расследований.
Благодаря свежим данным журналисты центра с большой вероятностью предположить, где именно новые пути будут пересекать ВОТ Юга Украины. В частности:
- Работы на условной Восточной ветке (Ростов – Таганрог – Мариуполь) не прекращались на протяжении всего 2023 года. В конце 2023 г. – начале 2024 г. Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по новому железнодорожному мосту в районе. с.Гранитное, притормозив темп работ.
- Строительство на Западной ветке (Мариуполь – Бердянск – Акимовка) было начато в первом квартале 2024 года. В частности, с. Осипенко, равноудаленный от двух портовых городов, станет узловой станцией вместе с военным полигоном вблизи с.Новопетровка, который российские военные активно используют как для тренировок, так и для дислокации личного состава.
Из этих "узлов" к востоку могут тянуться два пути. Одна, по предположениям журналистов, вдоль сухопутного коридора, а в нескольких километрах в Мариуполь будет возвращаться на север, где, минуя с. Никольское, соединится с железной дорогой в районе с. Кальчик (~10 км от г.Мариуполь). Вторая будет с полигона вдоль побережья Азовского моря по маршруту Новопетровка – Куликовское – Урзуф – Юрьевка – Ялта – Азовское – морской порт Мариуполя.
От с. Трояны железная дорога будет следовать через с. Новопавловка параллельно береговой линии Азовского моря до с. Нововасиловка, откуда один путь пойдет на Мелитополь, а другой – в Приазовский, откуда дальше до Акимовки, которая находится на 20 километров южнее Мелитополя и, по мнению оккупантов, менее достижима для ударов ВСУ.
Присоединиться к уже имеющейся ветке Мелитополь – Джанкой россияне планируют в районе с.Кирпичное, что в 10 км к северу от станции Акимовка.
"Новую железную дорогу могут присоединить к железной дороге "Бердянск – Токмак" в районе станции Елизаветовка и Нельговка. В Бердянском районе есть еще один возможный участок: Елизаветовка – Софиевка – Николаевка – Бердянское. Однако, этот маршрут пересекает г. Берда, поэтому без строительства нового зала моста его реализация невозможна", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным ЦНС, в оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из депрессивных районов России.
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