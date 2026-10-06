Реактивные «Шахеды» атакуют Киев

Реклама

Россия начала применять против Украины новые модификации ударных и разведывательных беспилотников, стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре до того, как Силы обороны масштабируют эффективные противомеры.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

По данным Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, оккупанты существенно обновили свой дальнобойный ударный дрон «Герань-4». В частности, россияне сменили оптическую навигацию, компас и боевую часть.

Реклама

Защита от РЭБ

БПЛА получил новые компоненты автономной навигации, среди которых высокоточный магнито-индукционный датчик производства США. Это позволяет дрону легче ориентироваться и наводить цель в условиях активного подавления украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Собственные двигатели

Китайский реактивный двигатель заменили новым российским, который изготовляют в особой экономической зоне «Алабуга» (РТ). РФ активно импортозамещает иранские и китайские комплектующие, налаживая собственный сбор.

Специальные боеголовки против мостов

«Герань-4» получила новую кумулятивно-разрезную специальную боевую часть (КРСН). Она разработана для пробивки высокопрочной стали, бетона и повреждения конструкций вантовых мостов. В последние дни враг уже активизировал удары этими БПЛА по Северному и Южному мостам через Днепр в Киеве.

Кроме того, 5 октября бойцы 8-го армейского корпуса ВСУ перехватили новый разведывательный дрон «Молния-13». Он в полтора раза больше предыдущих версий и оснащен четырьмя двигателями.

Реклама

Под угрозой вся логистика и железная дорога

Использование новых реактивных БПЛА уже нанесло существенный ущерб украинской железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу.

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, из-за системных атак РФ Украина почти исчерпала запасы локомотивов и сейчас ведет переговоры с европейскими странами, имеющими такую же ширину пути, по их закупке. В частном портовом операторе TIS отметили, что дефицит тяги уже стал «уязвимым местом» для логистики портов (только у терминала в Южном в Одесской области враг повредил три локомотива). В целом с февраля 2022 года по сентябрь 2026 года РФ повредила или уничтожила более 500 украинских локомотивов.

Аналитики ISW подчеркивают: расширение производства, увеличение скорости, маневренности и разнообразие пусковых платформ свидетельствуют о том, что РФ спешит взорвать украинскую энергетику и логистику осенью — накануне зимней воздушной кампании.

Напомним, военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей Флеш Бескрестнов ранее заявил о том, что Россия могла спрятать в Киеве «глаза» для «Шахедов». Флэш объяснил, что для работы потенциального ретранслятора достаточно питания и доступа к интернету.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров