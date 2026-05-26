Россия начинает проигрывать на поле боя: в НАТО заметили первые признаки перелома в войне в Украине

Количество украинских атак на фронте сравнялось с количеством российских, что является признаком перелома в войне.

Об этом в эфире Общественного радио сказал военный аналитик, майор Национальной гвардии Украины в отставке Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман напомнил, что еще месяц-два назад ситуация выглядела так: треть от общего количества боеприкосновений в сутки — это были контрудары Сил обороны, а остальные две трети — это штурмовые действия россиян. Теперь это количество выровнялось и составляет 50 на 50. А были дни, когда количество украинских ударов было больше.

«Что это значит: если мы видим в возведении Генштаба, что было, например, 100 боеприкосновений в сутки по всей линии фронта, то это не значит, что было 100 штурмов со стороны россиян. На сегодня это означает, что было 50 штурмов со стороны россиян и 50 контрударов с нашей стороны. И в некоторые дни наших контрударов было больше, чем штурмовых действий россиян. И все это вместе считается боеприкосновением», — сказал он.

Говоря о том, что количество украинских контрударов сравнялось с количеством российских штурмов, аналитик ссылается на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

«Рютте констатировал то же, что и Сырский, но сделал очевидный вывод для военных и с точки зрения военной науки: если на линии фронта количество боеприкосновений с обеих сторон 50 на 50, то это означает, что линия фронта стабилизирована», — сказал Алексей Гетьман.

По его словам, если за два месяца количество украинских контрударей возросло с трети на половину, то это, как осторожно считает генералитет стран НАТО, есть признаки перелома в войне и Россия начинает проигрывать. «Это признаки проигрыша непосредственно на линии фронта. Поэтому они опасаются и атакуют гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул майор НГУ в отставке.

В то же время Гетман подчеркнул, что это не перелом в войне, а только его начало.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о том, что нынешняя военная ситуация является лучшей для Украины за все время полномасштабной войны, а поддержка войны в России постепенно ослабевает.

