Россия находит подстанции через онлайн-карты: эксперт предупредил об опасности

Обстрел Украины / © tsn.ua

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Некоторые подстанции «Укрэнерго» до сих пор отмечены в открытом доступе на онлайн-картах, и Россия может использовать эту информацию для планирования атак.

Такое мнение в эфире «Ранок.LIVE» высказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

По словам Игнатьева, в Украине есть так называемые тупиковые или непроходимые подстанции, не позволяющие быстро переключить потребителей на резервные схемы питания.

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Именно поэтому, утверждает эксперт, российские войска пытаются наносить удары по таким объектам, чтобы максимально усложнить электроснабжение отдельных регионов.

«Даже сейчас на определенных подстанциях еще остаются отметки на онлайн-картах, поэтому враг пытается выбивать эти подстанции и соответственно обесточивать тот или иной регион Украины», — заявил Игнатьев.

Эксперт привел в пример Одесскую область, где, по его словам, существуют трудности с централизованным электроснабжением из-за особенностей сети.

Также он упомянул Тернопольскую область, где после атак беспилотников по подстанциям регион временно работал в режиме энергоострова, используя собственные генерирующие мощности.

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По словам Игнатьева, после повреждения критической инфраструктуры регионы могут определенное время снабжать себя электроэнергией благодаря местной генерации.

Речь идет, в частности, о малых гидроэлектростанциях, солнечных электростанциях и ветровой генерации, которые помогают поддерживать энергосистему в экстренных условиях.

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