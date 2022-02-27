Россия накапливает авиационную технику в Беларуси: из аэропортов летят самолеты в направлении Украины

Россия накапливает авиационную технику в Беларуси: из аэропортов летят самолеты в направлении Украины

Минск привел в боевую готовность часть подразделений.

Российская Федерация продолжает накапливать авиационную технику на территории Беларуси.

Об этом сообщили в Генштабе.

Кроме того, на территории республики страна-агрессор Россия продолжает активизацию спецназовцев.

На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.

Беларусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.