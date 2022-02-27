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Россия накапливает авиационную технику в Беларуси: из аэропортов летят самолеты в направлении Украины

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Минск привел в боевую готовность часть подразделений.

Российская Федерация продолжает накапливать авиационную технику на территории Беларуси.

Об этом сообщили в Генштабе.

Кроме того, на территории республики страна-агрессор Россия продолжает активизацию спецназовцев.

На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.

Беларусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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