Россия накапливает баллистику и готовит новые крылатые ракеты: к чему готовиться украинцам зимой

Зимой украинцам угрожают блекауты и удаи новыми российскими ракетами / © ТСН.ua

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В сентябре 2026 года российские оккупационные войска приступили к активному накоплению баллистического вооружения для будущих массированных зимних ударов по украинской критической инфраструктуре. Отечественные специалисты предупреждают о высоких рисках разрушения энергосистемы крупных городов из-за появления в арсенале врага новых дешевых крылатых ракет и ограниченного количества западных систем ПВО.

Об этом рассказал советник президента Украины и специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов в интервью LIGA.net.

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Угроза баллистики и нехватка ракет Patriot

Наши международные партнеры физически не смогут предоставить Украине такое количество зенитных ракет для систем Patriot, которое соответствовало бы объемам производства российской баллистики. Военно-политическое руководство страны-агрессорки прекрасно понимает этот дефицит, поэтому оккупанты сейчас сознательно накапливают запасы для более масштабных ударов.

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«Они могут сейчас немного накапливать баллистику и зимой атаковать нашу критику, а именно Киев и другие города. Враг делает это для того, чтобы разрушить инфраструктуру и оставить эти города без электричества и отопления, и это будет для нас очень тяжело», — отметил советник президента.

Новые дешевые ракеты России для массированных атак

Российский военно-промышленный комплекс разработал новое бюджетное вооружение под названием «Бандероль», которое является небольшой крылатой ракетой с возможностью запуска прямо из беспилотников или вертолетов. Эти маневровые средства поражения способны летать на сверхнизких высотах со скоростью до 650 км/ч, используя для навигации спутниковые и инерционные системы.

«Россия будет еще дополнительно делать ставку на эти вооружения, и мы уже видели, как вчера эти бандероли атаковали Одессу. Они законтрактовали эти ракеты на следующий год также очень много для того, чтобы продолжать нас дальше атаковать», — предупредил Сергей Бемкрестнов.

Дефицит ПВО и угрозы для энергетики зимой — последние новости

Украинские силы противовоздушной обороны сталкиваются с критической нехваткой ракет, из-за чего перед началом холодов возникла драматическая ситуация с отражением вражеских баллистических атак. По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, европейские производственные мощности до сих пор существенно не выросли, в то время как американские запасы зенитных средств значительно сократились из-за необходимости содержать резервы для собственной безопасности.

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Эксперт отмечает, что Россия системно реализует долгосрочную стратегию разрушения критической инфраструктуры, пытаясь полностью лишить города города возможности стабильно генерировать тепло и электроэнергию. Кроме того, оккупационные войска продолжают масштабную мобилизацию живой силы и активно применяют тяжелые управляемые авиабомбы с безопасного расстояния, против которых на фронте остро не хватает современных противоракетных систем.

Аналитики авторитетного издания Bloomberg предупреждают, что быстрое наращивание ракетного потенциала страны-агрессорки создает угрозу тяжелейшей зимы для энергосистемы Украины. По данным отечественной разведки, Москва уже способна ежемесячно производить более 220 ракет, значительная часть из которых баллистическая, тогда как имеющиеся запасы западных противоракетных комплексов практически исчерпаны.

Специалисты указывают, что стандартные стальные укрытия не способны надежно оградить энергетические подстанции от прямых попаданий тяжелых баллистических ракет «Искандер». Поэтому международные партнеры должны срочно найти дополнительные системы перехвата или предоставить действенные инструменты для поражения российских заводов и пусковых установок непосредственно на вражеской территории.

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