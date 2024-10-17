Россия накапливает ракеты на аэродромах: когда возможна новая атака

Россияне, вероятно, готовятся к новому массированному удару. Такое громкое заявление было сделано в Центре противодействия дезинформации. А все потому, что враг снова накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации.

О чем еще предупредили эксперты и когда нужно быть максимально осмотрительными – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Россия готовится к удару

Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о подготовке к обстрелам Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

К сожалению, Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты. Также осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами. Не исключено, что у врага продолжается подготовка к ударам ".

Такие сообщения звучат довольно жутко, учитывая недавнее заявление генерала-лейтенанта в отставке, экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко. В эфире "КИЕВ24" он рассказал, что Армия Российской Федерации способна нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно.

По словам Романенко, к сожалению, у россиян есть возможность сформировать и обеспечить массированный удар по Украине.

Романенко объясняет, что массированный удар — это до 100 "Шахедов" и ракет. Россияне способны одновременно выпустить такое большое количество воздушных целей. И нужно к этому готовиться.

Когда возможна массированная атака

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отметил, что Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода. Об этом он сказал на открытии выставки "Энергетика промышленности-2024" в Киеве.

В то же время он отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели. Ранее военный эксперт Олег Жданов также предупреждал о массированном обстреле Украины. После ночного удара "Шахедами" по многим регионам и утренней атаки "Кинжалами" по Киеву и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, который состоялся 7 октября, путинская армия может осуществить массированный обстрел, для которого накопила немало ракет после длительной паузы. О такой возможности в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что в эту дату был день рождения нелегитимного Путина, поэтому россияне пытались нанести максимальный ущерб. Более того, эксперт говорит, что эта атака могла быть предвестником массированного удара.

Сирены слышны чаще

Примечательно, что сирены стали слышны чаще. Количество и продолжительность тревог возрастают. Тревоги могут объявляться с вечера и продолжаться с перерывами до самого утра. Как сообщают texty.org.ua, одной из причин подобного роста является наращивание Россией количества своих ударных средств, в первую очередь "шахедов". Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "шахедов" на территорию Украины, а затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра включительно. Например, если в Киевской области в 2023 году в среднем было 9 часов тревоги в неделю, то в этом году недельное время тревог выросло до 15 часов. Несколько в стороне от этих тенденций был Киев, где тревоги объявляли преимущественно только с подлетом русских дронов к городской территории. Еще до недавнего времени объявленные тревоги в городе соответствовали прошлогоднему – всего 8 часов. Но в сентябре уже и в украинской столице эта тенденция начала меняться – недельное время тревог выросло до 12 часов. Свою лепту в увеличение общего количества и времени тревог внесла и активизация наряду с приграничными областями тактической авиации, активно забрасывающей украинскую территорию КАБами. Прежде всего, конечно, речь идет о Сумской области. Очевидно, россияне продолжают и дальше делать ставку на усиление террора мирного населения и пытаются такими шагами сломить его сопротивление.

Чего пытается достичь Россия атаками "Шахедами"

Напомню, что сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. Впрочем, ночью на 14 октября впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов" в Украине. Стратегическая авиация России тоже оставалась неактивной. Кроме того, на днях российские МиГ-31К перебросили Беларусь. Перебазирование носителей аэробалистических ракет "Кинжал" в РБ может свидетельствовать как о желании россиян сохранить эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытке устроить провокации и держать в напряжении украинские воздушные силы. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии журналистке TSN.ua Алине Туришин исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло. Он напомнил, что в августе этого года Силы обороны Украины несколько раз поразили важный для россиян аэродром Саваслейка, который находится в 650 км от украинской границы и тогда, по разным источникам, в частности ГУР, один МИГ-31К был уничтожен, а 5 этих самолетов были повреждены .

В то же время эксперт выразил сомнение, что российские МИГ-31К будут применяться для ударов по Украине с территории Белоруссии.

Примечательно, что основная задача ежедневных российских атак "Шахедами" – "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

Военный эксперт считает, что российская армия уже готова к массированной атаке по Украине, и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел больше месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

Он отметил, что в России могут производить 15-20 "Шахедов" в сутки. Сейчас, по его словам, российская армия использует беспилотники, накопившиеся в течение лета. Однако после того, как в РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать "с колес".

Готова ли украинская ПВО к испытанию "Шахедами"

Роман Свитан говорит, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "Шахеды", не используя большое количество ракет.

Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

Ранее говорилось, что с наступлением отопительного сезона Россия может восстановить массированные удары по критической инфраструктуре. Украина готовится к обстрелам энергетики.

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