Россия накапливает ракеты: в ГУР сообщили, к чему готовиться зимой

Ракетные удары врага снова будут нацелены на критическую инфраструктуру.

В последнее время российская оккупационная армия не применяет массированные ракетные удары по Украине, что может свидетельствовать о накоплении ракетного вооружения государством-агрессором для атаки на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, следует быть готовым к продолжению террористических атак врага на объекты критической инфраструктуры, в частности, энергетической инфраструктуры.

"Учитывая то, что на определенном уровне производство ракетных вооружений у агрессора сохраняется, и в последнее время мы не видели массированного использования ракетного вооружения, идет определенное накопление", — отметил представитель ГУР.

Андрей Юсов напомнил, что предыдущей зимой были массированы ракетные атаки, когда враг одновременно мог выпустить более 100 ракет разных типов.

"На этот раз думаю, что такого масштаба часто повторять не смогут, но накопление происходит и, конечно, Украина к этому готовится", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Андрей Юсов сообщал, что Россия столкнулась с серьезными проблемами в производстве ракет из-за санкций.

Читайте также: