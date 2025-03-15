Россия накапливает войска: Зеленский сообщил об опасности

Вдоль восточной границы Украины русская армия накапливает силы. Это свидетельствует о том, что оккупаниты стремятся нанести удары по территории Сумской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны Россией очевидно",

Глава государства подчеркнул, что Киев готов предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области, а также вдоль границы.

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