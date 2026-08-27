Россия накрыла авиабомбами крупный город: людей достают из-под завалов, есть раненые

Тревога / © ТСН.ua

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Российские войска вечером 27 августа массово ударили авиабомбами по Сумам, попав по жилым домам и инфраструктуре. Сейчас на местах взрывов работают спасатели, есть пострадавшие.

Об этом сообщили представитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и исполняющий обязанности Сумского городского головы Артём Кобзарь.

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РФ атаковала Сумы — что известно

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в этот вечер россияне атаковали Сумскую общину управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, зафиксировано 8 ударов КАБ по 5 локациям, и все они пришлись по гражданской инфраструктуре города.

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«Из-под завалов уже деблокировали двух человек. Спасательная операция продолжается. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Информация об их количестве и состоянии уточняется», — отметил глава области.

Из-за российских ударов повреждены дома, инфраструктура и транспорт. Олег Григоров отметил, что РФ снова сознательно атаковала мирных людей. Он призвал жителей прятаться в укрытие во время тревог из-за угрозы опасности.

В городской военной администрации сообщили, что россияне сбросили четыре авиабомба на север и восток Сум, повредив частные дома, промзону и инфраструктуру. Спасатели извлекают людей из-под завалов, а трое раненых уже в больнице.

В свою очередь, исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь уточнил, что удары были нанесены около 20:35 в Ковпаковском и Заречном районах. На местах попаданий работают все профильные службы, ликвидируя последствия вражеских обстрелов.

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Напомним, вечером 27 августа Киев снова оказался под ударом российских реактивных беспилотников.

Также Россия с ночи 27 августа атакует Киев дронами и баллистическими ракетами.

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