Россия накрыла огнем Одесчину: погибли девушка и мужчина
Одесчина находилась под атакой России. На местах попаданий возникли пожары, два человека погибли.
Ночью россияне снова атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«К сожалению, в результате ночного вражеского обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.
Кроме того, повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства. Один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации.
«Пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы, устраняющие последствия. Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесчины», — добавил Кипер.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа «Shahed».
Российские беспилотники ударили по Запорожью. В результате атаки погиб человек, еще один — получил ранения.