Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", суда ждут в очереди неделями — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора". В результате суда вынуждены ждать своей очереди по 3-5 недель, а несколько миллионов тонн украинской агропродукции вообще ежемесячно недоэкспортируется.

Об этом Зеленский рассказал во время своего онлайн-выступления на международном форуме TRT World Forum в Стамбуле, сообщает Укринформ.

"Сейчас более 13 млн тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты, привлеченные в экспортной зерновой инициативе, работают лишь на половину мощности. И это только потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают", — рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что из-за этого сотни тысяч людей по всему миру получают меньше продовольствия, переплачивают за продукты, "потому что одно государство шантажирует всех продовольствием".

Президент отметил, что эту проблему можно решить путем ликвидации нескольких направлений агрессии России против Украины. Необходимо обеспечить безопасность Николаевской области и ее портам. Зеленский подчеркнул, что за продовольственным кризисом стоит только Россия. Если бы российский флот не заблокировал в Черном море украинские порты, проблемы с поставкой продовольствия не возникли бы.

"Русская война против Украины проявила ценность стабильности в нашем с вами регионе. Это одна из исторических ошибок российского руководителя — своей безумной агрессией он доказал лишь то, что безопасность Украины и черноморского региона критически важна для глобальной безопасности, а любая агрессия в нашей с вами части света, это глобальное преступление", — сказал президент.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается 11 декабря поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным о продовольственном кризисе, который устроила РФ.

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