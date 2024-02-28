Россия нанесла авиационный удар по вокзалу на Харьковщине: есть погибшие

В среду, 28 февраля, российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Большой Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области. Погибли два человека, среди них — 6-летняя девочка.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, авиаудар был нанесен около 17:00.

Враг сбросил управляемые авиабомбы, одна из которых попала на территорию железнодорожного вокзала.

“Два человека погибли – мужчина и шестилетняя девочка. Мать ребенка в тяжелом состоянии. Оказывается медпомощь”, — написал Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

В эфире национального телемарафона он уточнил, что вокзал в Большом Бурлуке не использовался в качестве объекта транспортной инфраструктуры, однако там находились гражданские люди.

Также Синегубов подчеркнул, что неоднократно во время атак на Большой Бурлук травмы получали дети. Поэтому рассматривается вопрос эвакуации несовершеннолетних из данного населенного пункта.

Напомним, ранее в этот же день оккупанты ударили КАБами по городу Купянск на Харьковщине. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека – погибли.

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