Россия нанесла авиаудар по Херсону: пострадал мужчина

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В воскресенье, 26 июля, около 04:30 российские войска нанесли авиационный удар по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Пока известно об одном пострадавшем. В больницу доставили 44-летнего мужчину, который, по предварительной информации, получил взрывную травму.

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Медики обследуют потерпевшего и оказывают ему необходимую помощь.

В больницу доставили двух человек, которых накануне вечером россияне атаковали дроном в Корабельном районе Херсона. 56-летний мужчина и 49-летняя женщина получили взрывные травмы и обломочные ранения. После оказания медпомощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Ориентировочно в 04:00 в Корабельном районе Херсона из-за атаки российского дрона пострадали двое мужчин. Предварительно, херсонцы в возрасте 41 и 70 лет получили минно-взрывные травмы. Потерпевшие самостоятельно обратились в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают им помощь.

В больницу доставили жителя Приозерного, который вчера вечером пострадал из-за атаки российского беспилотника. 44-летнего мужчину госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями головы.

Напомним, что утром россияне ударили по маршрутке в центре Херсона : что известно

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