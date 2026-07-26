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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Россия нанесла авиаудар по Херсону: пострадал мужчина

В результате российской атаки житель Херсона получил взрывную травму.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Россия нанесла авиаудар по Херсону: пострадал мужчина

© pixabay.com

В воскресенье, 26 июля, около 04:30 российские войска нанесли авиационный удар по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Пока известно об одном пострадавшем. В больницу доставили 44-летнего мужчину, который, по предварительной информации, получил взрывную травму.

Медики обследуют потерпевшего и оказывают ему необходимую помощь.

  • В больницу доставили двух человек, которых накануне вечером россияне атаковали дроном в Корабельном районе Херсона. 56-летний мужчина и 49-летняя женщина получили взрывные травмы и обломочные ранения. После оказания медпомощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

  • Ориентировочно в 04:00 в Корабельном районе Херсона из-за атаки российского дрона пострадали двое мужчин. Предварительно, херсонцы в возрасте 41 и 70 лет получили минно-взрывные травмы. Потерпевшие самостоятельно обратились в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают им помощь.

  • В больницу доставили жителя Приозерного, который вчера вечером пострадал из-за атаки российского беспилотника. 44-летнего мужчину госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями головы.

Напомним, что утром россияне ударили по маршрутке в центре Херсона : что известно

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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