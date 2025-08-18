- Дата публикации
Россия нанесла баллистический удар по Запорожью: появились фото атаки
Россияне ударили баллистикой по критической инфраструктуре Запорожья. Есть раненые и разрушения.
Сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, здания предприятия, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс», — уточнил он.
На месте попадания возник пожар — работают спасатели, полицейские и медики.
По последним данным, семеро пострадавших.
Напомним, около 9 часов утра в Запорожской области прозвучала воздушная тревога. Впоследствии Иван Федоров предупредил об угрозе баллистического удара. В 9:03 он сообщил о первых взрывах, а вскоре о повторных ударах РФ по городу. Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии цифра выросла до четырех.
На атаку по Запорожью отреагировал также глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Запорожье. Также удар по баллистике россиян по нашему городу. Именно поэтому Путин и не хочет прекращать огонь, ему нравится обстреливать мирные города и говорить о желании завершить войну. Пока не видим этого желания», — написал Ермак.
В ГСЧС сообщили, что возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв.м. Спасатели ликвидируют пожары.