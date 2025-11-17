ТСН в социальных сетях

Россия нанесла два ракетных удара по центру Балаклеи: есть разрушение

В центре Балаклеи враг совершил два ракетных удара, повредив район многоквартирных домов.

Балаклея

Балаклея

Вечером 17 ноября по центру города Балаклея Харьковской области были нанесены два ракетных удара.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов .

По его словам, попадания произошли непосредственно рядом с многоквартирными жилыми домами. Пока информация о пострадавших уточняется.

На местах ударов работают все службы оперативного реагирования. Спасатели, медики и коммунальные бригады ликвидируют последствия атаки и проверяют территорию на наличие возможных разрушений и угроз.

Ранее на Харьковщине россияне уготовили КАБом .

В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.

