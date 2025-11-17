Россия нанесла два ракетных удара по центру Балаклеи: есть разрушение

Балаклея

Вечером 17 ноября по центру города Балаклея Харьковской области были нанесены два ракетных удара.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов .

По его словам, попадания произошли непосредственно рядом с многоквартирными жилыми домами. Пока информация о пострадавших уточняется.

На местах ударов работают все службы оперативного реагирования. Спасатели, медики и коммунальные бригады ликвидируют последствия атаки и проверяют территорию на наличие возможных разрушений и угроз.

Ранее на Харьковщине россияне уготовили КАБом .

В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.