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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия нанесла двойной ракетный удар по большому областному центру: подробности

Под обстрелом оказались Индустриальный и Салтовский районы города.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Россия атаковала Харьков

Россия атаковала Харьков / © Getty Images

В ночь на среду, 11 ноября, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, российская армия нанесла два ракетных удара по городу, выбрав целями районы на разных частях Харькова.

«Враг нанес двойной ракетный удар по городу — под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы», — написал Терехов.

Мэр добавил, что соответствующие службы выясняют последствия обстрелов. Другие подробности по поводу возможных разрушений и пострадавших пока не сообщались.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате удара вражеского дрона ранен двухлетний мальчик. Ребенок в реанимации.

Мы ранее информировали, что в Харькове количество пострадавших в результате российского удара по медицинскому учреждению в Немышлянском районе возросло до 73 человек.

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