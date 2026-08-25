Россия нанесла двойной удар по отделению "Укрпочты": что будет с посылками

Здание «Укрпочты» после удара РФ в городе Мена на Черниговщине / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Реклама

Российские войска дважды атаковали отделение «Укрпочты» и точку базирования передвижных отделений в городе Мена Черниговской области, которые обслуживали окрестные села района.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

Реклама

По его словам, в результате вражеских обстрелов никто из работников и гражданских не пострадал. Сразу после атаки начальница отделения вместе со спасателями и полицией прибыла на место происшествия в 12 часов ночи, чтобы эвакуировать и сохранить ценные вещи.

Реклама

В настоящее время на месте попаданий работают подразделения ГСЧС и региональная команда «Укрпочты», разрабатывающая план для быстрого возобновления работы и открытия отделения на новой локации.

Здание «Укрпочты» после удара РФ в городе Мена на Черниговщине / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Отдельно глава компании заверил клиентов относительно судьбы их отправлений — все посылки, поврежденные или потерянные в результате российской атаки, компания обязательно возместит.

«Все посылки, поврежденные или потерянные в результате атаки, обязательно компенсируем», — написал гендиректор «Укрпочты».

Дата публикации 14:40, 25.08.26 Количество просмотров 9 Россия двумя ударами уничтожила отделение «Укрпочты» на Черниговщине

Кроме Черниговщины, под ударом окупантов оказалось и отделение «Укрпочты» в Краматорске. Поскольку помещение раньше времени закрыли, среди работников и посетителей жертв нет. В городе уже приступают к ремонтным и восстановительным работам.

Реклама

Напомним, 6 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по подразделениям «Укрпочты» в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего погибли две работницы, а сортировочное депо было полностью разрушено.

Новости партнеров