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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия нанесла двойной удар по отделению "Укрпочты": что будет с посылками

Российская армия дважды нанесла удар по отделению Укрпочты во Мне на Черниговщине, однако в компании заверили, что работники не пострадали, а все поврежденные или потерянные посылки будут полностью компенсированы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Здание «Укрпочты» в городе Мена на Черниговщине

Здание «Укрпочты» после удара РФ в городе Мена на Черниговщине / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Российские войска дважды атаковали отделение «Укрпочты» и точку базирования передвижных отделений в городе Мена Черниговской области, которые обслуживали окрестные села района.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

По его словам, в результате вражеских обстрелов никто из работников и гражданских не пострадал. Сразу после атаки начальница отделения вместе со спасателями и полицией прибыла на место происшествия в 12 часов ночи, чтобы эвакуировать и сохранить ценные вещи.

В настоящее время на месте попаданий работают подразделения ГСЧС и региональная команда «Укрпочты», разрабатывающая план для быстрого возобновления работы и открытия отделения на новой локации.

Здание «Укрпочты» после удара РФ в городе Мена на Черниговщине / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Здание «Укрпочты» после удара РФ в городе Мена на Черниговщине / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Отдельно глава компании заверил клиентов относительно судьбы их отправлений — все посылки, поврежденные или потерянные в результате российской атаки, компания обязательно возместит.

«Все посылки, поврежденные или потерянные в результате атаки, обязательно компенсируем», — написал гендиректор «Укрпочты».

Кроме Черниговщины, под ударом окупантов оказалось и отделение «Укрпочты» в Краматорске. Поскольку помещение раньше времени закрыли, среди работников и посетителей жертв нет. В городе уже приступают к ремонтным и восстановительным работам.

Напомним, 6 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по подразделениям «Укрпочты» в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего погибли две работницы, а сортировочное депо было полностью разрушено.

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