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- Украина
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Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью: повреждены дома, вспыхнули пожары
В Запорожье в результате российской комбинированной атаки повреждены жилые и нежилые здания, в городе возникли пожары и зафиксировано обесточивание.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, это предварительные последствия российского комбинированного удара по Запорожью.
"Повреждены дома, нежилые здания, есть обесточивание, возникли пожары", - сообщил Федоров.
На местах ударов уже работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
По меньшей мере, два человека ранены в результате массированной атаки на Запорожье.
Российские ракеты и авиабомбы ударили по областному центру. Ранений получили два человека.
Информация о последствиях атаки продолжает поступать. Ранее в Запорожье раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений о российской атаке.
Ранее в Запорожье раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений о атаке.
Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики