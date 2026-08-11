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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью: повреждены дома, вспыхнули пожары

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Запорожье в результате российской комбинированной атаки повреждены жилые и нежилые здания, в городе возникли пожары и зафиксировано обесточивание.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

По его словам, это предварительные последствия российского комбинированного удара по Запорожью.

"Повреждены дома, нежилые здания, есть обесточивание, возникли пожары", - сообщил Федоров.

На местах ударов уже работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

По меньшей мере, два человека ранены в результате массированной атаки на Запорожье.

Российские ракеты и авиабомбы ударили по областному центру. Ранений получили два человека.

Информация о последствиях атаки продолжает поступать. Ранее в Запорожье раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений о российской атаке.

Ранее в Запорожье раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений о атаке.

Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики

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