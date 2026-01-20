Россия нанесла масштабный удар по Украине: Зеленский рассказал детали

Россияне нанесли массированный удар по Украине

Реклама

В ночь на 20 января враг нанес массированный удар, в котором активно применял баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Под российской атакой оказались Киев и Киевская область, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Полтавская, Сумская области и другие регионы. На местах работают ремонтные бригады, подразделения ГСЧС и все необходимые службы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что во время удара Россия выпустила значительное количество баллистических и крылатых ракет, а также более 300 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили большую часть воздушных целей. Президент отметил, что за сутки до атаки Украина получила необходимые ракеты для систем ПВО, что существенно усилило защиту.

Реклама

«Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для „петриотов“, для „насамсов“, для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы — работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО — это реальная защита жизни людей», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский обратил внимание на сложную ситуацию в энергетике. Для уточнения последствий атаки и определения необходимых ресурсов для восстановления электроснабжения, тепла и воды будет проведен специальный энергетический селектор. Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве, где значительное количество жилых домов осталось без отопления.

«Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний — все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию», — добавил президент.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россияне продолжают вести геноцидную войну против мирного населения Украины, нанося удары по критической инфраструктуре во время сильных морозов. Дипломат подчеркнул, что Украине «нужна срочная дополнительная энергетическая помощь, противовоздушная оборона и перехватчики, а также санкционное давление на Москву».