Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: где раздавались взрывы
Враг атаковал Украину по разным направлениям ракетами и ударными БПЛА.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 сентября.
Об этом сообщили в воздушных силах.
Отмечается, что крылатые ракеты входили в воздушное пространство Украины через Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Николаевскую области.
Взрывы раздались в Житомирской, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской и Киевской областях.
Враг запускал ракеты из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160, а также с морских носителей в акватории Черного моря.
Кроме того, враг в течение ночи атаковал Украину большим количеством ударных БПЛА. В частности, дроны атаковали Киев, Львов, Ровно, Луцк, Винницу и другие регионы Украины.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во Львове и Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в России в ночь на 10 сентября взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.