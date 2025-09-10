ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: где раздавались взрывы

Враг атаковал Украину по разным направлениям ракетами и ударными БПЛА.

РФ обстреляла Украину ракетами

РФ обстреляла Украину ракетами

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 сентября.

Об этом сообщили в воздушных силах.

Отмечается, что крылатые ракеты входили в воздушное пространство Украины через Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Взрывы раздались в Житомирской, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской и Киевской областях.

Враг запускал ракеты из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160, а также с морских носителей в акватории Черного моря.

Кроме того, враг в течение ночи атаковал Украину большим количеством ударных БПЛА. В частности, дроны атаковали Киев, Львов, Ровно, Луцк, Винницу и другие регионы Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во Львове и Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 10 сентября взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie