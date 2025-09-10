Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: где раздавались взрывы

РФ обстреляла Украину ракетами

Реклама

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 сентября.

Об этом сообщили в воздушных силах.

Отмечается, что крылатые ракеты входили в воздушное пространство Украины через Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Реклама

Взрывы раздались в Житомирской, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской и Киевской областях.

Враг запускал ракеты из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160, а также с морских носителей в акватории Черного моря.

Кроме того, враг в течение ночи атаковал Украину большим количеством ударных БПЛА. В частности, дроны атаковали Киев, Львов, Ровно, Луцк, Винницу и другие регионы Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во Львове и Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Реклама

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 10 сентября взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.