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Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: куда бил враг
В ночь на 9 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив дроны, крылатые и аэробалистические ракеты.
Российские войска в ночь на 9 июля осуществили массированный ракетно-дроновый обстрел по территории Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ходе атаки россияне использовали ударные беспилотники типа «Шахед», крылатые ракеты Х-101, а также аэробалистические ракеты типа «Кинжал».
По информации военных, под основным ударом попали города Луцк, Тернополь и Житомир.
В частности, в Житомирской области была атакована авиабаза в Озерном — по предварительным данным, туда прилетели именно «Кинжалы».
Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка.
По Луцку захватчики нанесли удары несколькими типами вооружения: «шахедами», ракетами Х-101 и «Кинжалами».
Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате удара в Луцке зафиксировано возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий.
Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.
Подробности относительно последствий атаки уточняются.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в Луцке прозвучала серия взрывов.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.