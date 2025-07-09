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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: куда бил враг

В ночь на 9 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив дроны, крылатые и аэробалистические ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ нанесла массированный удар по Украине

РФ нанесла массированный удар по Украине / © Associated Press

Российские войска в ночь на 9 июля осуществили массированный ракетно-дроновый обстрел по территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ходе атаки россияне использовали ударные беспилотники типа «Шахед», крылатые ракеты Х-101, а также аэробалистические ракеты типа «Кинжал».

По информации военных, под основным ударом попали города Луцк, Тернополь и Житомир.

В частности, в Житомирской области была атакована авиабаза в Озерном — по предварительным данным, туда прилетели именно «Кинжалы».

Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка.

По Луцку захватчики нанесли удары несколькими типами вооружения: «шахедами», ракетами Х-101 и «Кинжалами».

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате удара в Луцке зафиксировано возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Подробности относительно последствий атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в Луцке прозвучала серия взрывов.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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